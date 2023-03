Assista: Jovem é atacada por tubarão em praia

Redação AM POST*

Uma adolescente, identificada como Kaylane Timóteo Freitas, de 15 anos, foi atacada por um tubarão nesta segunda-feira (6), na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. A vítima foi levada para o Hospital da Restauração (HR), na área central da capital.

Ela socorrida de ambulância pelo Samu ao Hospital da Restauração, passou por cirurgia e se encontra na sala de recuperação da unidade de saúde, em quadro estável e consciente.

De acordo com o coordenador do Samu de Jaboatão, Marcelo Alves, a jovem estava consciente quando foi socorrida e apresentava lesão no braço esquerdo, na barriga e na perna. A vítima foi encaminhada para cirurgia. Alves afirmou ainda que a lesão que mais preocupa é a do braço.

No domingo (5), outro adolescente também foi atacado por um tubarão na mesma praia, e teve a perna amputada. Há cerca de 15 dias, um surfista foi atingido por um tubarão em Olinda, no Pernambuco, e ficou dez dias internado com ferimentos na coxa e na panturrilha esquerda.

A praia de Piedade é uma área restrita para banho desde 2021, pela frequência de ataques do tipo. Este é o terceiro ataque no litoral de Pernambuco desde 20 de fevereiro, quando um surfista foi mordido na praia Del Chifre, em Olinda.

*Com informações do G1