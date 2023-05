Assista: Jovem internada após cheirar pimenta fica comovida após saber que verá filhas

Redação AM POST

Nessa quinta-feira, 11, a trancista Thais Medeiros, de 25 anos, se emocionou ao saber que poderá ver as filhas na Santa Casa de Anápolis, em Goiás. Ela está internada na unidade hospitalar após cheirar um tipo de pimenta.

Um vídeo publicado nas redes sociais pela mãe da jovem, Adriana Medeiros, mostra o momento em que ela descobre sobre a visita que deve acontecer neste domingo, 14, no Dia das Mães.

De acordo com informações, o médico de Thais autorizou que as filhas a visitem no hospital. Conforme a mãe dela, a jovem se emociona sempre que ouve sobre as filhas.

“Ela não está enxergando, pelo menos temporariamente, a visão vai retornar aos poucos, mas ela sente a nossa presença e entende o que estamos falando, e se emociona muito quando falamos das suas filhas”, escreveu Adriana em uma publicação no Instagram da filha.

Esta é a segunda vez que ela reencontra as filhas. No último domingo, 8, as duas meninas finalmente puderam visitar a mãe a exatos 80 dias após o incidente.