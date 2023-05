Assista: Juiz expõe corregedor que barrou edital de seu gabinete contra contratação de heterossexuais: ‘Gay não assumido’

Redação AM POST*

O juiz Mário Soares Caymmi Gomes, da 12ª Vara das Relações de Consumo em Salvador, deu entrevista polêmica nesta sexta-feira (5), ao jornalista Luís Ganem, e chamou de ‘gay não assumido’ corregedor-geral da justiça no Poder Judiciário do Estado da Bahia (PJBA), José Edivaldo Rocha Rotondano, que vetou edital do gabinete de Mário que barrava a contratação de estagiários heterossexuais no seu gabinete.

O edital de anúncio da vaga de estágio no gabinete juiz Mário Soares elencava quais perfis de pessoas teriam “prioridade” na seleção: pessoas trans e não-binárias e de preferência de cor preta. Pessoas “declaradamente gays e lésbicas”, bem como “pretas”, também estariam em vantagem. Além disso o edital comunicava que “não haverá em nenhuma hipótese, de pessoas cisgênera heterossexuais”.

Em resumo, Gomes explicou sua posição em relação à contratação de estagiários heterossexuais e lamentou a atitude de Rotondano em vetar seu edital. Ele destacou a importância de reconhecer a própria posição na sociedade e de não reforçar a discriminação contra pessoas trans.

“O que me causou maior incômodo é que essa determinação tenha vindo de um corregedor que é gay, ainda que ele não se assuma. Isso não é fofoca. Tem a ver com o caso. Sei que ele é gay, pois ele teve caso com meu marido, antes dele me conhecer, ele foi casado com um rapaz que era vereador de Mata de São João”, afirmou o juiz Mário.

Para o magistrado, a posição de Rotondano mostra o problema de não reconhecer a própria posição na sociedade.

“Esse caso é emblemático, pois mostra o problema de assumir num emprego conservador. Uma pessoa que está numa posição de poder e por falta de conhecimento do seu local, reforça essa pauta de fobia contra pessoas trans. E depois, por qual motivo? Qual problema de cruzarmos no tribunal com pessoas trans. Aí que vamos saber se temos um Judiciário fóbico”, contou.