Assista: Mãe de Isabella Nardoni rejeita suposta homenagem de Suzane Richthofen à sua filha

Ana Carolina Oliveira, que é mãe de Isabella Nardoni, assassinada pelo pai Alexandre Nardoni e a madrasta Anna Carolina Jatobá em 2008, reagiu à notícia de uma suposta homenagem que Suzane von Richthofen, assassina dos próprios pais, estaria planejando fazer à sua filha. Segundo informações divulgadas pelo escritor Ulisses Campbell, autor da biografia “Suzane: Assassina e Manipuladora”, ela estaria grávida de uma menina e pretendia dar à criança o nome de Isabela.

De acordo com Campbell, Suzane já manifestava o desejo de se tornar mãe há algum tempo, fato que constava nos relatórios dos psicólogos que a acompanhavam na prisão. A escolha do nome Isabela para a filha seria uma forma de homenagear a vítima do crime que cometeu. A mãe de Isabella Nardoni, entretanto, manifestou sua indignação com a notícia, considerando a suposta homenagem como uma afronta à memória de sua filha.

“Minha filha não precisa da sua homenagem. Ela precisa de homenagem minha. Ela precisa de homenagem boa. Ela precisa de homenagem de pessoas que tem referência, não você”, afirmou em discurso direcionado a Suzane.

🚨ASSISTA: Ana Carolina Oliveira dá opinião sobre rumores de que Suzane Von Richthofen pretende colocar o nome da filha de Isabella. pic.twitter.com/xf29pkMyG4 — CHOQUEI (@choquei) September 4, 2023 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A mãe de Isabella ressaltou que, independentemente do direito de Suzane de ter filhos, a escolha do nome de sua filha morta como uma forma de homenagem é inaceitável. Ela ressaltou que a memória de Isabella deve ser preservada e respeitada, não sendo objeto de manipulação ou uso para justificar qualquer ação futura.

A notícia da suposta homenagem de Suzane von Richthofen à filha de Isabella Nardoni gerou revolta e indignação entre a sociedade. Muitos consideram essa atitude como uma tentativa de manipulação, utilizando o nome de uma vítima para amenizar a gravidade do crime cometido por Suzane.

Especialistas em psicologia afirmam que a escolha do nome Isabela pode ser uma estratégia para se aproximar da imagem de uma mãe amorosa e dedicada, tentando reconstruir uma imagem mais positiva diante da sociedade. No entanto, ressaltam que essa tentativa não justifica ou ameniza a gravidade do crime cometido e o sofrimento causado à família da vítima.

Redação AM POST*