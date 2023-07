Assista: Maísa chora e se desespera após incêndio atingir apartamento em que está hospedada em Recife

Um incêndio atingiu um apartamento no 26º andar de um edifício na Rua Irmã Lúcia, na Zona Norte do Recife onde a apresentadora Maísa Silva estaria hospedada.

Imagens feitas pela TV Globo mostram a atriz, aparentemente sem ferimentos, chorando e desesperada na frente do edifício.

Galera só tá mostrando o print de Maisa chorando, mas tá tudo bem galera, tá todo mundo bem! pic.twitter.com/IKvgrbhvXF — Recife Ordinário (@recifeordinario) July 29, 2023

Sete pessoas estavam no local quando as chamas tiveram início, por volta das 10h. Três amigas, dentre as quais Maísa, conseguiram sair do imóvel. Uma babá retirou um dos filhos dos proprietários do apartamento, que é um jovem com deficiência, carregando ele no colo.

Outros dois jovens permaneceram dentro do apartamento, aguardando a liberação dos bombeiros para sair de um dos quartos, já que havia fogo e fumaça na sala, por onde eles teriam que passar.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, havia muitas chamas no imóvel e que a equipe teve, inclusive, dificuldade de controlar o fogo.