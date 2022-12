Assista: Manifestantes ateiam fogo em carros e ônibus após prisão do Cacique Tserere em Brasília

Redação AM POST

Manifestantes tentaram invadir a sede da Polícia Federal nesta segunda-feira (12), na Asa Norte, bairro da região central de Brasília. O ato, segundo parte dos manifestantes, foi organizado como protesto à prisão do cacique Tserere, um líder indígena que questiona o resultado das eleições deste ano.

De acordo com o R7, por volta de 20h40, os manifestantes começaram a atear fogo aos carros estacionados no Setor Hoteleiro Norte. Pelo menos três veículos já foram incendiados. Um carro da Defesa Civil e um ônibus também foram depredados. Os passageiros do ônibus foram obrigados a sair do veículo pelos manifestantes, que colocaram foto no coletivo.

Mais cedo, os manifestantes quebraram as janelas de diversos carros com pedras. Os protestantes dizem que o índio foi preso injustamente a mando do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes que determinou a detenção pelo prazo inicial de dez dias, pela suposta prática de condutas ilícitas em “atos antidemocráticos”.

O grupo continua no local mesmo com a chegada da polícia, que reagiu com balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo.

A via que vai da Asa Sul rumo à L2 Norte, em frente ao Brasília Shopping, está fechada por conta do protesto.

Brasília em chamas após prisão do Cacique Tserere Rádio RCN https://t.co/2heUvUGV9f pic.twitter.com/I46mNOcm9j — Rádio RCN 🇧🇷 (@RCNradiochatnet) December 13, 2022

🔥🚨📢 Indios estão incendiando as ruas em Brasília, após prisão do índio Xavante Cacique Tsererê. PF o prendeu na saída do Palácio da Alvorada. pic.twitter.com/zz7ZQYFHDA — Luto eterno (@OrlandoLandex) December 13, 2022