Assista: Marido é flagrado espancando esposa na frente de filho autista

Um marido, ainda não identificado, foi flagrado espancando a esposa de 24 anos, que teve a identidade preservada, na frente do filho autista do casal, de 4 anos, em um condomínio de Valparaíso de Goiás (GO), no Entorno do Distrito Federal. O homem foi preso, mas a mulher ainda teme sofrer novas agressões.

De acordo com informações da vítima, o marido estava em um bar nas proximidades do apartamento quando a mulher se aproximou e disse que ele “não deveria estar ali porque era casado”. Em seguida, ele pegou a bolsa dela e disse que eles iriam embora. “Eu não queria ir, porque sabia que seria agredida”, contou a vítima à reportagem.

A agressão só parou quando os vizinhos chamaram a Polícia Militar. Testemunhas afirmam que os policiais demoraram cerca de uma hora para chegar ao local. O homem foi preso em flagrante.

Após a prisão do suspeito, a mulher pegou dinheiro emprestado e já se mudou com o filho para outro local, porque teme “ser vítima de feminicídio”. O casal está junto há oito anos.

Redação AM POST

