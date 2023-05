Assista: marido flagra esposa com homem pelado na cama e pega faca para ameaçar os dois

Redação AM POST*

Um homem flagrou e filmou a esposa com amante, sem roupa, dentro do quarto de casa no município de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, e como vingança decidiu denunciá-la por suspostamente bater em crianças em seu trabalho como babá. Ele pegou uma faca para ameaçar os dois e exigiu que a esposa dissesse há quanto tempo se relaciona com o rapaz.

Vídeo mostra quando o marido surpreende os amantes na cama. O homem traído disse que foi buscar uma ferramenta em casa e iria ao banheiro, quando foi surpreendido ao ver a esposa com um homem pelado no quarto. Na cena, a mulher aparece com roupas íntimas.

O marido questiona o que os dois estavam fazendo ali. Em dado momento, ele ordena que o ‘moreno’ continue sem roupa e sugere que vai obrigar os dois a fazerem sexo, mas desiste.

Assista:

https://twitter.com/topmidianews/status/1651703449602359297

Em seguida ele denuncia a mulher e expôs vídeo dela lidando com as crianças que ela cuida na própria casa. Nas imagens feitas pelo marido, ela xinga e age de forma ríspida com os bebês. A mulher confessa ter agredido os menores.

Após exposição do vídeo da babá com as crianças, pais de cinco delas procuraram o Conselho Tutelar de Três Lagoas. Eles disseram já ter desconfiança dos maus tratos que seriam praticados pela babá.

*Com informações do Top Mídia News