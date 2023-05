Assista: Mecânico morre após pneu de caminhão explodir em borracharia

Redação AM POST

Na última quarta-feira, 3, Vinicius Saldanha do Carmo, de 29 anos, morreu após um pneu estourar na oficina em que trabalhava, em Santiago, Rio Grande do Sul.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com as filmagens das câmeras de segurança do estabelecimento, o homem estava trabalhando na manutenção do pneu de uma carreta quando houve a explosão. Ele foi arremessado e partes do objeto perfuraram a vítima. Vinicius chegou a ser levado ao hospital, mas o trabalhador não resistiu e faleceu.

Testemunhas que estavam no local no momento do acidente disseram que não foi feito nenhum procedimento diferente do habitual durante o serviço que Vinicius prestava.

Uma perícia deve apontar a causa provável da explosão.