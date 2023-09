Assista: Michelle Bolsonaro diz que ministra Rosa Weber “militou para assassinar bebês”

Neste sábado (30), durante sua participação no evento do PL Mulher em Fortaleza, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro fez duras críticas à ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), por seu voto favorável à descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Michelle afirmou, em seu discurso, que a ministra deixou um “legado de morte” no país.

Exibindo um boneco de um feto de 12 semanas no palco, Michelle Bolsonaro acusou a ministra de “militar para assassinar esse bebezinho”. Segundo ela, Rosa Weber sujou suas mãos de sangue ao permitir a descriminalização do aborto.

⚠️🚨 BOLSONARISMO: Em evento do PL mulher no Ceará, Michelle Bolsonaro diz que Rosa Weber militava para assassinar bebês de apenas 12 semanas. A ex-primeira dama ainda acrescentou que Rosa Weber deixou seu legado de morte e sujou suas mãos de sangue.

O voto da ministra Rosa Weber foi proferido durante um julgamento iniciado na semana passada no plenário virtual do STF. No entanto, após pedido de destaque feito pelo ministro Luís Roberto Barroso, a ação foi levada ao plenário físico da Corte.

Após sua fala no evento, o discurso de Michelle Bolsonaro gerou uma grande repercussão nas redes sociais. Houve tanto apoio à ex-primeira-dama quanto críticas severas à sua postura.

