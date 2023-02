Assista: Ministra comunista do governo Lula recebe aliada de Maduro em evento da UNE

Redação AM POST*

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, destacou durante Bienal de Cultura da União Nacional dos Estudantes (UNE), realizado no Rio de Janeiro, na última quinta-feira (2), a participação de uma deputada venezuelana “da ampla coligação que dá sustentação a Maduro”.

Conforme vídeo divulgado nas redes sociais a ministra de Lula saúda a aliada do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, durante o evento.

“Quero saudar as deputadas que se fazem aqui presente, uma do Partido Comunista do Chile e a outra do Partido Socialista da Venezuela, da ampla coligação que dá sustentação a Maduro”, apresentou a ministra, que também é presidente do Partido Comunista do Brasil (PCdoB).

Em seu discurso, Luciana Santos defendeu a autonomia brasileira e a soberania nacional por meio da Ciência e Tecnologia. Ela também prometeu que os valores das bolsas de estudos nessas áreas serão reajustados ainda no primeiro semestre.

A ministra de Lula também fez uma fala polêmica sobre a economia do país, sugerindo abaixar os juros.

“É preciso ter uma política de juros à altura dos desafios nacionais. O Banco Central tem que baixar a taxa Selic, e nós vamos ter que garantir isso nas ruas. Baixar juros para retomar o crescimento do país”, defendeu.

A posição de Lula de não dar autonomia ao Banco Central (BC) em relação aos juros gera ainda mais desconforto no mercado já bastante apreensivo com o novo governo. O presidente chegou a dizer nesta quinta que a independência do BC é “bobagem”.