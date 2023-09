Uma mulher não identificada deu um soco em uma imagem de Nossa Senhora aparecida durante um ataque de fúria, na última segunda-feira (28), em uma igreja católica em Arraial d’Ajuda, na Bahia. Um vídeo do momento foi divulgada nesta sexta-feira (1º).

Na gravação, é possível ver a mulher na entrada do Santuário Nossa Senhora d’Ajuda, onde estava sendo realizada uma distribuição de cestas básicas. Um home pega uma cesta básica, que seria da suspeita, em um banco do santuário. Em seguida, ele sai do local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além da matéria sobre: Mulher dá soco em imagem de Nossa Senhora Fique por dentro de notícias em tempo real do Brasil e Manaus/AM

A mulher logo percebe que teve a cesta levada e fica irritada com a situação. Ela fala com algumas pessoas e, instantes depois, vai em direção à imagem da padroeira do Brasil e a acerta com um murro, fazendo com que a peça caia no chão e se quebre.

A Polícia Civil deve investigar o caso de vandalismo.

Acompanhe nosso Podcast ao vivo em: Amazônia TV. Clique aqui.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST

Mulher dá soco em imagem de Nossa Senhora Aparecida durante ataque de fúria em igreja pic.twitter.com/PVZCWV1klS CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — AM POST (@portalampost) September 1, 2023