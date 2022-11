Assista: Mulher é repreendida por segurança de shopping por estar coberta com a bandeira do Brasil

Redação AM POST*

Seguranças do Shopping JK Iguatemi, na zona sul da capital paulista, abordaram uma mulher por ela estar coberta com a bandeira do Brasil nas costas, no último sábado (12). O caso gerou polêmica nas redes sociais.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, uma acompanhante da mulher (vestindo branco nas imagens) mostra uma camiseta da Seleção Brasileira que parece ter sido comprada no dia. Ela pergunta aos seguranças se não poderia vestir a peça. “À vontade”, responde o funcionário.

Em seguida, ela aponta para a mulher com bandeira e pergunta qual seria a diferença entre a camiseta e a roupa interpelada pelos seguranças. A resposta: “A bandeira, senhora”. A partir deste momento, um homem se junta à discussão.

“Se eu quiser sair pelado com a bandeira do Brasil, eu saio”, disse o cliente. O segurança responde: “O senhor pode sair lá fora, aqui no empreendimento shopping o senhor não pode”.

Em nota, o shopping pronunciou-se sobre a mulher e informou que “não houve tratamento desrespeitoso ou discriminatório” na abordagem dos seguranças, mas que o fato de alguém vestir a bandeira do Brasil “não configura uma manifestação contrária ao código de conduta do empreendimento”. Portanto, a equipe errou ao dizer que a mulher não poderia passear pelo shopping da forma como estava vestida.

Desde quando portar bandeira do Brasil é proibido?

Esse shopping não merece povo brasileiro!

