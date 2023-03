Assista: Mulher expulsa ladrão com cadeira e evita assalto

Redação AM POST

Clarice Henz, dona de uma panificadora no Bairro Santa Cruz, em Cascavel, no Oeste do Paraná, evitou um assalto na manhã desta quarta-feira (15), ao correr atrás do ladrão com uma cadeira de plástico. Câmeras de segurança registraram a situação.

Nas imagens é possível ver o homem atravessando a rua e entrando no local em direção a cozinha. “Ou você me dá um salgado ou te assalto”, contou Clarice.

Na sequência, ele xingou a mulher, que ao perceber que o homem estava desarmado, foi para cima do suspeito. Ela começou a gritar “sai daqui” e durante o percurso usou uma cadeira de plástico para assustar o ladrão.

A Polícia Militar esteve no local e registrou um boletim. Nada foi levado da panificadora.

