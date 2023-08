Assista: Mulher que caminhava pela calçada é agredida com socos por morador de rua

Uma mulher que caminhava pela calçada, ainda não identificada, foi agredida com socos, na última segunda-feira (31), por um morador de rua nas proximidades da praça Ivan Braga, localizada na cidade de Embu-Guaçu, em São Paulo. Câmeras de segurança flagraram o momento da ação.

Na gravação, é possível ver a vítima andando pela calçada quando cruza com o homem, também não identificado, que está vindo no sentido contrário. Em seguida, o suspeito dá um soco no rosto da pedestre e continua a andar.

Com a força do soco, a mulher acaba sendo empurrada para fora da calçada. Um funcionário do local relatou que o agressor é um morador de rua e costuma ficar na praça Ivan Braga durante o dia.

A Polícia Militar informou que não foi acionada.

Redação AM POST

