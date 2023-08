Assista: Mulheres brigam pelo mesmo detento durante visita em presídio

Duas mulheres ainda não identificadas foram flagradas brigando em frente do Instituto Penal, no Bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande (MS), nesse sábado (26).

De acordo com informações preliminares, ambas começaram a agressão após descobrirem que estavam indo ao presídio visitar o mesmo detento. Em seguida, um funcionário do Instituto chega e cessa a briga. Testemunhas gravaram vídeos do momento que está sendo compartilhado nas redes sociais.

Na gravação, é possível ver as mulheres rolando no chão e se agredindo com tapas e socos. Além disso, outras pessoas incentivam a briga de ambas no local.

Redação AM POST

Mulheres brigam pelo mesmo detento durante visita em presídio pic.twitter.com/IwWblofTkY — AM POST (@portalampost) August 27, 2023