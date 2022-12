Assista: Neto surta ao vivo e xinga Tite após eliminação do Brasil na Copa do Mundo: “Burro! Idiota!”

Redação AM POST

Após Marquinhos errar o pênalti e a Seleção Brasileira ser desclassificada da Copa do Mundo do Catar, o ex-jogador de futebol Neto surtou ao vivo enquanto apresentava o programa ‘Os Donos da Bola’ e xingou muito Tite. O apresentador ficou revoltado com a eliminação do Brasil e culpou o técnico pelo resultado.

“Tite filho da p***, seu desgraçado! Eu falei que era o Neymar pra bater [o pênalti]. A culpa é do Tite! O Neymar deixou de bater o pênalti, o maior cobrador do mundo. Seu sem vergonha! Você não merece estar aí”, disse Neto, ao questionar a decisão do técnico brasileiro em deixar o camisa 10 a ser o último a fazer a cobrança.

“Você deveria deixar o Neymar bater o pênalti agora, que ai a gente ainda teria chance do Alisson pegar e depois o Marquinhos bater. Seu burro! Burro! Idiota! Um país sofredor, um país que as pessoas pagam R$ 300 numa camisa. Você não pensa no povo! Seu idiota, você perdeu a Copa do Mundo mais fácil. O Tite é um banana! Responsável pela eliminação”, completou Neto, aos gritos.

Depois de esboçar sua revolta ao vivo, o ex-jogador postou também o vídeo do momento em que xingou o técnico em seu perfil no Instagram e escreveu: “Estou revoltado! Mas a postura do treinador da Seleção, que bancou suas manias, arrebentou com o otimismo do povo brasileiro. ABSURDO!”.

