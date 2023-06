Assista: Pai de Neymar recebe voz de prisão após bate-boca com secretária do Meio Ambiente que interditou obra

O empresário Neymar da Silva Santos, pai do jogador Neymar Jr, recebeu voz de prisão durante um bate-boca com a secretária de Meio Ambiente de Mangaratiba, Shayenne Barreto, nesta quinta-feira (22), durante a interdição de uma obra na casa do jogador no Condomínio Aero Rural, na cidade da Costa Verde fluminense, no Rio de Janeiro.

Ao ser informado que seria autuado administrativamente e que a obra ficaria embargada até que ele apresentasse todas as licenças necessárias para a intervenção, Neymar Santos ficou alterado e questionou se não poderia usar a casa.

Os fiscais respondem que poderia, exceto a parte em que está sendo feita a obra do lago artificial, que foi interditada após denúncia de que houve desmatamento, a quebra de rochas e o desvio de um rio.

Irritado, o homem ficou mais nervoso ao receber questionamentos da equipe de fiscalização e acabou recebendo voz de prisão por parte da secretária.

O empresário continuou reclamando e ouviu da secretária que ela deu a oportunidade para ele se explicar e apresentar as licenças. Amigos do empresário intervieram e pediram que ele se acalmasse enquanto falariam com as autoridades, que acabaram por o liberar.

De acordo com a Prefeitura de Mangaratiba, a medida foi tomada com base no artigo n° 331 do Código Penal, que torna crime o desacato ao funcionário público no exercício da profissão. Entretanto, considerando o princípio da razoabilidade e diante a um pedido da assessoria de Neymar Santos, ele foi liberado para cumprir um compromisso em São Paulo.

