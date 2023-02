Assista: Pastor se pronuncia após vídeo íntimo com outro homem vazar na web

Redação AM POST*

O pastor Alex Borges teve um vídeo íntimo divulgado nas redes sociais em que ele aparece com outro homem. Com mais de 50 mil seguidores no Instagram, o religioso se declara bolsonarista e ‘patriota’, inclusive com fotos dele em manifestações.

No vídeo, o religioso conhecido como ‘Jhoma’ aparece em um momento de intimidade com outro homem, e uma das imagens mostra o religioso cercado por bebidas alcoólicas, enquanto uma fumaça, provavelmente de cigarro, surge no vídeo. Alex também aparece levantando da cama, usando o cobertor para cobrir suas partes intimas.

Em sua defesa, o pastor tentou explicar o ocorrido e usou citações da Bíblia, mas em nenhum momento se referiu diretamente ao vídeo vazado.

“Deus continua no controle… Eclesiastes 3: Há um tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Deus abençoe!”, escreveu o pastor na legenda

morrendo com o deboche dessa linda aqui expondo um pastor evangélico pic.twitter.com/MGVAZBnkuV — 5gu (@gustavoassis) February 15, 2023

*Com informações da Isto É