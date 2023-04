Assista: Pitbull invade escola e ataca alunos que estavam no pátio

Redação AM POST

Um cachorro pit-bull atacou um estudante após invadir escola do Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, na quarta-feira, 12. De acordo com os familiares dos alunos, além do menino que foi mordido, duas crianças ficaram machucadas por causa do episódio.

O caso foi registrado na Escola Municipal Professor Josué do Castro, na Vila do João. Gabriel Heleno dos Santos, de 13 anos, brincava no pátio com os colegas, quando o cachorro invadiu o local. Em um dos vídeos feitos do momento, o adolescente sobe em uma mesa para se proteger, mas o animal consegue alcançar a sua perna.

