Assista: Pitbulls de vereador atacam diarista no meio da rua

Um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (25) mostra homens tentando conter dois pitbulls que atacaram uma mulher em Porto Velho. Os animais pertencem ao vereador Macário Barros e a mulher é a diarista que trabalha na residência do parlamentar.

Segundo nota divulgada pela assessoria do vereador, a mulher sofreu lesões por conta do ataque dos animais. O boletim de ocorrência do caso narra que a mulher foi socorrida até a unidade de saúde Ana Adelaide e depois transferida para o hospital João Paulo II.

As imagens que circulam nas redes sociais mostram a mulher caída ao chão no meio da rua e um homem – filho do vereador, segundo a nota – tentando conter os dois animais que avançam na mulher caída ao chão. Um homem de bicicleta e outros moradores tentam ajudar.

Ainda segundo a assessoria do vereador, a diarista chegou na residência e abriu o portão sem avisar. Os pit bulls, que estavam soltos, atacaram a vítima e conseguiram escapar.

“Nós, como responsáveis pelos nossos animais, nos sentimos profundamente tristes e consternados com o ocorrido. Estamos colaborando com as autoridades para que as medidas cabíveis sejam tomadas e para garantir que a segurança de todos seja preservada”, informa a nota.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) informou à Rede Amazônica que a mulher foi atendida com ferimentos nas mamas, coxas, orelhas, boca e no rosto.

