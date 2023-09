O prefeito Antônio Maurício Pinheiro, acabou caindo no chão em meio a festa de aniversário de 127 anos de emancipação política do município de Senador Pompeu. Ele se empolgou e se jogou na plateia, mas acabou caindo no chão.

As pessoas em torno do palco foram pegas de surpresa e não resistiram ao peso do prefeito, que acabou caindo no chão. Por sorte, logo que caiu, ele prontamente ficou de pé e retornou ao palco da festa, sem sofrer ferimentos graves.

“Parabenizamos todos os cidadãos de Senador Pompeu por contribuírem para o crescimento e o desenvolvimento desta cidade ao longo de todas essas décadas”, disse o gestor, em agradecimento à população presente na festa.

“Que Senador Pompeu continue a prosperar e a ser um farol de esperança e inspiração para todos os que a chamam de lar. Parabéns, Senador Pompeu”, postou a Prefeitura de Senador Pompeu, em mensagem publicada em rede social.

Redação AM POST