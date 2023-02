Assista: Prefeitura exonera pastor após vazar vídeo de sexo em repartição pública

Redação AM POST*

Dois servidores, entre eles um pastor, foram exonerados da Prefeitura de Pouso Alegre (MG) após um vídeo de sexo gravado dentro de uma repartição pública ser divulgado nas redes sociais.

No vídeo, o religioso aparece mantendo relação sexual com uma mulher, enquanto outro servidor grava a cena. Tudo aconteceu dentro de uma sala, em uma repartição onde há atendimento a recuperados.

Os dois profissionais ocupavam cargos comissionados – ou seja, indicação sem concurso público. A prefeitura informou que teve conhecimento do vídeo no último sábado (28/1) e que os dois funcionários públicos foram ouvidos ainda no fim de semana.

Diante dos relatos, foi decidida pela exoneração dos comissionados, bem como a instauração de um Procedimento Administrativo.

As portarias com a exoneração deles foram publicadas na última terça-feira (31/1). O salário do pastor era de R$ 3.887,52, conforme o portal da transparência. Em alguns meses, chegou a R$ 5.054,72.

Prefeitura exonera pastor que aparece em vídeo de sexo em repartição pic.twitter.com/R6ovoDnWbl — AM POST (@portalampost) February 2, 2023