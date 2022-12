Assista: Presidente do PL critica Moraes por mandar prender envolvidos em manifestações contra Lula: “pessoas de bem”

Redação AM POST

Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal (PL), do qual o presidente da República Jair Bolsonaro faz parte, divulgou um vídeo nesta quinta-feira (15/12) criticando a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) de mandar prender pessoas envolvidas em manifestações contra a vitória de Lula nas eleições 2022.

“Fiquei surpreso com a posição do ministro Alexandre de mandar a Polícia Federal atrás desse pessoal que está protestando na rua a favor do Bolsonaro. Essas famílias que estão nos prestigiando, apoiando um segmento [de direita], têm todo o nosso apoio. Só não tem o nosso apoio quem faz as coisas erradas. Nós não queremos que ninguém impeça estradas, que ninguém impeça ruas”, disse.

O presidente do PL assegurou que os movimentos de direita terão apoio da legenda, desde que “dentro da lei”. “O nosso pessoal anda dentro da lei e nós não prestigiamos quem anda fora da lei. Mas esse pessoal não é nosso.”

Costa Neto ainda advogou a favor dos parlamentares alvos de ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por se manifestar as redes sociais.

“Aceitaram [a ação], na hora, pelo que eles falaram. A Constituição é clara: o deputado e o senador têm liberdade para falar o que bem entender, desde que não estejam fazendo o mal. Eles estão defendendo as posições deles e isso nós vamos lutar até o final”, pontuou.

Presidente do PL critica Alexandre de Moraes e diz que manifestações terão sempre apoio pic.twitter.com/MCMuj9Uu7G Continua depois da Publicidade — AM POST (@portalampost) December 16, 2022