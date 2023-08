Assista: Presidente do TRT e médico são flagrados brigando durante torneio de futebol amador

O presidente do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 8ª Região, Marcus Augusto Losada Maia, e um médico, identificado como Ivonélio Calheiros Lopes Júnior, foram flagrados, nessa terça-feira (9), brigando durante um torneio de futebol amador em Belém, do Pará.

De acordo com a súmula da partida amadora em Belém, que registrou o momento da confusão, a briga começou após o médico ter feito uma falta em no desembargador do TRT. “O jogador Marcus Maia, do São Raimundo, foi em direção e empurrou o jogador Ivonélio Júnior, que caiu no chão. E, em seguida, cuspiu e empurrou o rosto do mesmo”.

Após a confusão, ele levantou e deu um soco no rosto de Marcus Maia, que acabou sangrando. Os dois foram separados pelos companheiros de equipe.

O árbitro do jogo informou que precisou acionar a equipe de bombeiros civis do clube para atendimento do médico.

