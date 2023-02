Assista: Revoltado, homem quebra dezenas de TVs em loja após não conseguir trocar aparelho de som

Um homem de 44 anos destruiu diversos produtos numa filial da Magazine Luíza em Ponte Nova (MG) após ser informado que o prazo para trocar uma caixa de som com defeito havia expirado. Ele foi detido pela Polícia Militar após a confusão.

Vídeos que circularam nas redes sociais mostram o momento em que o cliente, visivelmente descontrolado, apanha produtos nas prateleiras e os arremessa no chão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A gerente da loja chegou a ser empurrada e caiu. Nas imagens, é possível vê-la se debatendo e gritando, enquanto funcionários tentam acalmá-la. “Não faz isso não, meu Deus do céu”, grita uma colaboradora, na tentativa de fazer o cliente parar.

Segundo informações da Polícia Militar, o homem teria se revoltado ao descobrir que o prazo de sete dias para troca de produtos na loja havia expirado. Ele havia comprado uma caixa de som, que apresentou defeito.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele foi orientado pela gerente do estabelecimento a procurar o Procon, bem como ir até a assistência técnica, para fazer a manutenção do produto. “Entretanto, o indivíduo ficou muito nervoso e começou a quebrar as mercadorias, a gerente tentou segurar o homem, mas foi empurrada e chegou a cair e sofrer um desmaio. A mulher recebeu atendimento médico”, diz o documento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aos policiais, ele confirmou ter comprado uma caixa de som, no dia 10 de fevereiro, e, pelo fato do produto ter apresentado defeito, ele procurou a loja, mas apenas no dia 23. Ele foi orientado a procurar a assistência técnica, da qual, segundo ele, recebeu a informação de que a caixa de som não atendia às especificações requeridas e que o produto estaria “equipado com uma bateria de lanterna e não a que deveria constar”.

Inconformado, ele destruiu cafeteiras, aspiradores de pó, celulares, monitores e até televisores, apesar das tentativas de funcionários em acalmá-lo. Nas imagens, um cliente é visto tentando esconder a caixa de uma TV embaixo de um balcão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O homem machucou um dedo durante o quebra-quebra e foi atendido pelo Samu antes de ser levado por policiais militares até a delegacia.

Em nota, o Magalu (Magazine Luíza) lamentou o ocorrido e informou que não houve feridos. A empresa destaca que está colaborando com as autoridades na resolução do caso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido à delegacia do município, onde foi autuado em flagrante pelo crime de dano qualificado. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Homem quebra tudo em loja da Magazine Luiza, em Ponte Nova, MG.

"Dizem" que ele queria trocar um produto mas não conseguiu porque já tinha passado o prazo. pic.twitter.com/KwVFdqxasx — Genilton Barbosa (@geniltonbarbosa) February 27, 2023

Fonte: UOL