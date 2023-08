Assista: Segurança é executado a tiros em posto de gasolina

Um segurança, identificado como Ernesto Franco de Morais, de 57 anos, foi executado a tiros, na manhã deste domingo (20), em um posto de gasolina às margens da BR-277, em Santa Tereza do Oeste, no Paraná. Câmeras de segurança flagraram o momento do crime.

Na gravação, é possível ver que dois suspeitos, ainda não identificados, chegam no estabelecimento em uma motocicleta. O garupa desce do veículo, segue em direção a vítima e efetua vários disparos. Em seguida, eles fogem do local do crime.

Logo depois, a mulher que está no caixa e outras duas pessoas aparecem para tentar socorrer Ernesto, sem sucesso. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito e verificou que o trabalhador foi atingido por cinco disparos de arma de fogo. No entanto, a polícia informou que 10 tiros foram disparos na direção da vítima.

Até o momento, os suspeitos não foram localizados.

Redação AM POST

