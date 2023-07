Assista: Senador grita com funcionário de companhia aérea e dá murro em bancada após perder voo

Circula nas redes sociais, desde quinta-feira (20/7), um vídeo em que o senador Alan Rick (União Brasil-AC) agride verbalmente um funcionário de uma companhia aérea no Aeroporto Internacional de Brasília após perder um voo para Rio Branco (AC).

Nas imagens, que teriam sido gravadas no início de 2022, é possível ver o momento em que o político exige, aos gritos e esmurrando o balcão da Latam, que autorizem seu embarque na aeronave.

“Você tem que me colocar no voo”, afirma o senador. No momento em que o funcionário declara que o político só poderá embarcar no voo do dia seguinte, Alan Rick passa a desferir palavras de baixo calão e dá murro na bancada.

“Só amanhã o caralh*, você tem que me respeitar, rapaz”, gritou o senador. “O senhor que está gritando”, responde o funcionário.

O representante crente em seu estado puro:

Senador Alan Rick, agrediu um funcionário de companhia aérea após perder voo no Aeroporto Internacional de Brasília.

Nas redes sociais, Alan Rick admitiu o episódio e explicou que ocorreu no início do ano passado. Ele diz reconhecer que foi grosseiro e reitera o pedido de desculpas pelo erro.

“Sobre o vídeo que circula nesta quinta-feira, 20, esclareço que é um recorte de um lamentável episódio ocorrido no início do ano passado. Estava esperando o horário do meu voo em Brasília e a cia. aérea alterou por várias vezes o portão de embarque. Tive que correr o aeroporto todo pra tentar embarcar. Quando cheguei o rapaz informou que não podia mais embarcar e naquele momento, não deu a devida atenção à situação. Eu tinha agendas importantes e inadiáveis”, disse.

Redação AM POST*