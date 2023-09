Assista: Sessão na Câmara de Belford Roxo é interrompida por briga generalizada entre vereadores

Uma sessão na Câmara de Vereadores de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, foi interrompida por uma briga generalizada entre os vereadores presente na manhã dessa quarta-feira (27). Durante a confusão, a Polícia Militar foi acionada para conter a pancadaria, um homem armado foi detido e o Esquadrão Antibombas foi até o local para verificar uma denúncia.

Um vídeo da pancadaria repercutiu nas redes sociais. Na gravação, é possível ouvir um barulho similar ao disparo de arma de fogo dentro da câmara. A sessão foi suspensa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Alguém puxou uma arma no plenário, tem relato de que deram tiro para o alto. Gente, isso é um absurdo. Esse prefeito perdeu a cabeça”, disse o vereador Fabinho Varandão (MDB).

De acordo com o jornal Extra, a PM do Rio confirmou que deteve um homem armado na Câmara. Além disso, uma equipe do Esquadrão Antibombas da Polícia Civil foi até o local para verificar uma denúncia de que havia um artefato de explosivo no carro do secretário de Cultura e vereador Amigo Binho (Solidariedade), no estacionamento da Câmara.

Após os agentes realizarem as buscas, foi confirmado que não existia ameaça de bomba no local. Os policiais encontraram no veículo apenas um rastreador GPS. O caso será investigado pela polícia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST

Sessão na Câmara de Belford Roxo é interrompida por briga generalizada entre vereadores pic.twitter.com/n140i2KKes CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — AM POST (@portalampost) September 29, 2023