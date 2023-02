Assista: Surfista é atacado por tubarão em praia

Agência Brasil

É grave, mas estável o quadro clínico do surfista André Luiz Gomes da Silva, de 32 anos, atacado na tarde de ontem (20) por um tubarão na praia dos Milagres, em Olinda, Região Metropolitana de Recife. Ainda ontem, André passou por uma cirurgia vascular realizada pelo Hospital da Restauração, onde ele está internado.

O paciente foi submetido a uma transfusão de sangue e, agora, aguarda uma vaga na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Segundo informações do Hospital da Restauração, André, no momento, está entubado e inconsciente. Familiares devem comparecer ao hospital no horário de visitação.

André foi atacado por volta das 16h30 e sofreu lesões na perna esquerda. A mordida pegou a musculatura e vasos sanguíneos também. O surfista foi retirado do mar por populares que estavam no local e socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o surfista sendo socorrido por banhistas que estavam no local no momento do ataque. Nas imagens, é possível ver que ele sofreu ferimentos graves na coxa e na panturrilha esquerda.