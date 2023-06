Assista: Suspeito de raptar, dopar e estuprar criança é flagrado levando vítima dentro de mala

Um homem, identificado como Daniel Moraes Bittar, suspeito de raptar, dopar e estuprar uma criança de 12 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na noite dessa quarta-feira (28). A vítima foi sequestrada no Jardim Ingá, bairro de Luziânia, no Distrito Federal, e levada para o apartamento do acusado, localizado na 411 Norte.

De acordo com informações da PMDF, a garota foi encontrada seminua na cama com diversas escoriações pelo corpo e algemada pelos pés. Em depoimento, ela informou que Daniel usou uma faca para rendê-la e, em seguida, uma mulher, ainda não identificada, a dopou com um pano com clorofórmio.

Após perder os sentidos, a vítima foi colocada dentro de uma mala e levada de Valparaíso para a Asa Norte. Quando ela acordou, já se encontrava na casa do pedófilo. Câmeras de segurança flagraram o momento em que Bittar chega com a criança em seu apartamento.

No local, os agentes apreenderam máquinas de choque, câmeras fotográficas, objetos sexuais e materiais pornográficos. Os equipamentos passarão por uma perícia já que a Polícia Militar suspeita que o homem tenha filmado o estupro da garota.

Também foram encontrados na casa de Daniel Bittar, que é analista de TI e funcionário no Banco de Brasília (BRB), uma estufa para produção de maconha e um galão de clorofórmio. Ele foi encaminhado para a 5ª Delegacia de Polícia (Área Central).

