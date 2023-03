Redação AM POST*

Parte do teto do Osasco Plaza Shopping, localizado na Grande São Paulo, desabou nesta quarta-feira (8). Alguns carros que estavam estacionados chegaram a cair dentro do shopping. A prefeitura da cidade interditou o local por tempo indeterminado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A porção que desabou integrava o estacionamento de veículos do estabelecimento e cedeu próxima à praça de alimentação.

Segundo o capitão André Elias, porta-voz do Corpo de Bombeiros, o desabamento do teto (onde ficava o estacionamento) atingiu um corredor lateral. Com a queda, vieram abaixo também veículos e estilhaços atingiram a praça de alimentação; também houve rompimento da tubulação de água.

Cerca de oito viaturas do Corpo de Bombeiros foram encaminhadas para o local. A Defesa Civil de Osasco também foi até o shopping. Até o momento não há informações de possíveis vítimas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A corporação informou não saber se há vítimas e afirmou que está fazendo a checagem das imagens das câmeras de segurança para verificar se algum cliente passava na área no momento do desabamento.

Assista: Teto desaba e carros despencam em praça de alimentação de shopping pic.twitter.com/emo4RdrePQ CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — AM POST (@portalampost) March 8, 2023

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE