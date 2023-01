Assista: Venda de ingressos para show do RDB termina em briga com tapas e puxões de cabelo

Redação AM POST*

Fãs do grupo RBD discutiram e trocaram tapas na fila para a compra de ingressos para o show do grupo no Rio de Janeiro. A bilheteria fica na Jeunesse Arena, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Nas imagens, a confusão começa com bate-boca por um lugar na fila. Logo, começou uma troca de tapas. As imagens viralizaram.

A Polícia Militar foi chamada para controlar a confusão. De acordo com a Secretaria Estadual de Polícia Militar, agentes do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados para um princípio de tumulto na fila. Segundo a corporação, a confusão foi controlada pelos policiais.

No início das imagens, um fã vestido com um uniforme da seleção do México, país dos integrantes do grupo, e a gravata característica dos uniformes usados pelos artistas discute com uma mulher que se exalta com ele e com outra pessoa. As duas mulheres começam a brigar. Outros fãs se envolvem na confusão e trocam tapas também, enquanto algumas pessoas tentam separá-los.

A confusão começou na calçada e foi parar na pista da Avenida Embaixador Abelardo Bueno, onde carros estavam passando. Os veículos passavam ao lado e reduziam a velocidade na rua que é considerada uma das mais movimentadas da Barra da Tijuca.

