Assista: Vereador é flagrado em briga generalizada antes de ser encontrado morto em casa

O vereador Aguinaldo Promissória foi flagrado em uma briga generalizada no Iate Clube de Santarém, no Pará, antes de ser encontrado morto em casa horas depois. As imagens foram divulgadas nesta segunda-feira (25) pelo Portal CM7 Brasil.

Na gravação, é possível ver Aguinaldo tentando puxar briga com todos que estavam ao seu redor. O vereador parece estar bastante alterado, mas ninguém cogitou reagir as provocações pois ele era sócio do estabelecimento. A motivação da briga ainda é desconhecida.

Algum tempo depois, Aguinaldo foi encontrado morto em casa, com a cabeça perfurada por um disparo de arma de fogo.

Em depoimento a Polícia Civil, a blogueira Isabela Itaide, que também era namorada da vítima, informou que na volta do passeio o casal acabou discutindo e, em determinado momento, Aguinaldo atentou contra a própria vida com um tiro na cabeça. Em seguida, ela foi liberada.

Isabela é apontada como principal suspeita do crime e foi quem supostamente registrou a confusão. As autoridades registraram o caso como suicídio mas ainda aguardam os laudos da Polícia Científica para definir os rumos da investigação.

Redação AM POST

— AM POST (@portalampost) September 26, 2023