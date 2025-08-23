A notícia que atravessa o Brasil!

Assistente de fotógrafo da Globo é preso por mandar matar mulher com 13 tiros

Crime brutal foi motivado por dívida, segundo polícia.

Por Fernanda Pereira

23/08/2025 às 13:40

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – Um homem identificado como Diogo da Silva Marques, de 36 anos — também conhecido como Diogo Marley — foi preso na última sexta-feira (22 de agosto de 2025) enquanto trabalhava como assistente de fotógrafo nos Estúdios Globo (Projac), no Rio de Janeiro. Ele é acusado de ser o mandante da tentativa de assassinato de uma mulher, que foi alvo de 13 disparos em frente à própria casa, em Sulacap, Zona Oeste da cidade. A vítima, também de 36 anos, permanece em estado gravíssimo no hospital.

O ataque aconteceu no dia 20 de agosto de 2025. A vítima foi rendida ao tentar entrar em seu carro, diante de familiares, quando foi alvo dos disparos. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que os autores pararam o carro ao lado do veículo da mulher, iniciaram o tiroteio e abriram a porta para continuar atirando várias vezes contra ela.

Segundo as investigações da 33ª DP (Realengo), o suspeito atuava como agiota e vinha cobrando uma dívida da vítima. Dois dias antes do crime, ele teria enviado mensagens ameaçadoras afirmando que aquele seria o último dia de cobrança por telefone caso o pagamento não fosse realizado até determinado horário — indício, segundo a polícia, de que o crime já estava sendo planejado.

Diogo foi preso enquanto trabalhava no Projac. Em depoimento, negou envolvimento direto na tentativa de homicídio, mas admitiu ter enviado as mensagens ameaçadoras. A Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio. A investigação já identificou o mandante e segue em busca do atirador e de possíveis cúmplices.

A TV Globo, por sua vez, confirmou o desligamento imediato do funcionário após tomar conhecimento da prisão.

