A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Associações de rádio reagem a pedido do MPF contra Jovem Pan

Entidades criticam ação que pede cancelamento da outorga e defendem liberdade editorial no país.

Por Fernanda Pereira

16/09/2025 às 09:52

Ver resumo

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – A ação civil pública que solicita o cancelamento da outorga da Jovem Pan voltou a repercutir nesta segunda-feira (15), após o Ministério Público Federal (MPF) apresentar suas alegações finais no processo. O caso mobilizou entidades representativas da radiodifusão, que divulgaram notas em defesa da liberdade de imprensa.

PUBLICIDADE

A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) classificou o pedido do MPF como uma medida “extrema e grave, sem precedentes no Estado Democrático de Direito”. A entidade destacou seu compromisso com o pluralismo de opiniões e defendeu que o Judiciário rejeite iniciativas consideradas desproporcionais.

Leia mais: MPF pede de cancelamento de concessões da Jovem Pan e indenização de R$ 13 milhões

PUBLICIDADE

A Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo (AESP) também se posicionou, afirmando acompanhar de perto o caso. A entidade ressaltou que divergências sobre conteúdos devem ser tratadas dentro da legalidade, sem comprometer a segurança jurídica do setor. A AESP reforçou ainda que a liberdade editorial é um direito constitucional e alertou para riscos de fragilização da comunicação social no Brasil.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Amazonas

Defensoria reforça pedido judicial contra uso de bombas da PF em garimpos do Rio Madeira

DPE-AM denuncia impacto em comunidades ribeirinhas e cobra alternativas sociais para garimpeiros artesanais.

há 43 segundos

Polícia

Tia embriagada sufoca bebê de 4 meses ao adormecer ao seu lado em Manaus

Incidente aconteceu durante a noite em apartamento na Zona Norte.

há 15 minutos

Brasil

Irmão de Flávio Dino é convocado pela CPMI do INSS

Subprocurador Nicolao Dino deve explicar acordo do Supremo sobre fraudes no INSS.

há 21 minutos

Amazonas

Deputada diz que pedirá prisão de jornalista por apresentar atestado falso à Justiça

O jornalista enfrenta graves acusações de estupro e coação para a realização de um aborto.

há 25 minutos

Famosos

Tribunal de Contas investiga contrato ligado a Whindersson Nunes

Secretaria de Educação firmou acordo sem licitação.

há 30 minutos