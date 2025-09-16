Associações de rádio reagem a pedido do MPF contra Jovem Pan

Notícias do Brasil – A ação civil pública que solicita o cancelamento da outorga da Jovem Pan voltou a repercutir nesta segunda-feira (15), após o Ministério Público Federal (MPF) apresentar suas alegações finais no processo. O caso mobilizou entidades representativas da radiodifusão, que divulgaram notas em defesa da liberdade de imprensa.

A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) classificou o pedido do MPF como uma medida “extrema e grave, sem precedentes no Estado Democrático de Direito”. A entidade destacou seu compromisso com o pluralismo de opiniões e defendeu que o Judiciário rejeite iniciativas consideradas desproporcionais.

A Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo (AESP) também se posicionou, afirmando acompanhar de perto o caso. A entidade ressaltou que divergências sobre conteúdos devem ser tratadas dentro da legalidade, sem comprometer a segurança jurídica do setor. A AESP reforçou ainda que a liberdade editorial é um direito constitucional e alertou para riscos de fragilização da comunicação social no Brasil.