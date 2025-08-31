A notícia que atravessa o Brasil!

Ataque cibernético desvia R$ 420 milhões via Pix em instituições ligadas à Sinqia

De acordo com a companhia, o ataque foi identificado ainda na madrugada.

Por Beatriz Silveira

31/08/2025 às 12:00

Notícias do Brasil – A Sinqia, empresa brasileira especializada em soluções de infraestrutura para o setor financeiro, confirmou nesta sexta-feira (30) ter sido alvo de um ataque cibernético que resultou no desvio de cerca de R$ 420 milhões por meio do sistema de pagamentos instantâneos Pix. O caso expôs vulnerabilidades na cadeia tecnológica que sustenta uma das principais ferramentas de transações bancárias no país.

De acordo com a companhia, o ataque foi identificado ainda na madrugada, quando movimentações consideradas suspeitas foram registradas no ambiente Pix. As primeiras apurações apontam que o HSBC Brasil foi a instituição mais afetada, com prejuízo estimado em R$ 380 milhões. Já a Artta, sociedade de crédito direto, teve perdas de aproximadamente R$ 40 milhões.

Apesar da gravidade, a Sinqia informou que R$ 350 milhões do montante desviado já foram recuperados por meio de ações rápidas de bloqueio e rastreamento. Como medida emergencial, o sistema comprometido foi imediatamente isolado e desconectado da rede do Banco Central, o que levou à interrupção temporária das transferências via Pix.

A empresa destacou ainda que está reconstruindo o ambiente afetado, implementando novas camadas de segurança e monitoramento. O restabelecimento das operações só ocorrerá após autorização do Banco Central. Em nota oficial, a Sinqia assegurou que não há indícios de vazamento de dados pessoais dos clientes e garantiu que suas demais soluções e serviços seguem funcionando normalmente.

O episódio acende um sinal de alerta sobre os riscos de ciberataques envolvendo grandes instituições financeiras e coloca em debate a resiliência das tecnologias que sustentam o sistema Pix no Brasil.

