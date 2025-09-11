Atendentes do Disque 100 e Ligue 180 recebem capacitação contra tráfico de pessoas e trabalho escravo

Notícias do Brasil – Profissionais que atuam nos canais Disque 100, da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH), e Ligue 180 estão recebendo treinamento voltado ao acolhimento e encaminhamento de denúncias de tráfico de pessoas e trabalho em condições análogas à escravidão. A capacitação teve início na última terça-feira (9) e segue até quinta-feira (11), com apoio da Secretaria Nacional de Justiça (Senajus), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

A iniciativa faz parte do 4º Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que tem entre seus objetivos a qualificação dos canais de denúncia e a ampliação da proteção e assistência às vítimas.

Segundo Marina Bernardes, coordenadora-geral de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do MJSP, a ação tem impacto direto na resposta oferecida a quem procura os canais de atendimento. “Capacitar os atendentes e os servidores que atuam nos canais de denúncia é uma forma de garantir respostas mais rápidas e humanizadas às vítimas de tráfico de pessoas. A formação contínua amplia a efetividade das políticas públicas e fortalece a rede de proteção”, afirmou.

A programação é promovida pelos Ministérios dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) e das Mulheres, com o apoio do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC). Além da Senajus, o Ministério das Relações Exteriores também participa como parceiro.

Durante os encontros, os participantes discutem temas como exploração sexual, trabalho escravo, setores econômicos mais vulneráveis e os perfis regionais das vítimas. A formação também reforça o papel do Disque 100 e do Ligue 180 como canais essenciais de proteção dos direitos humanos, com funcionamento 24 horas por dia, de forma gratuita.

Na terça-feira (9), cerca de 40 atendentes da Central do Disque 100 participaram da primeira atividade, que abordou dados sobre vulnerabilidades regionais, como na bacia do Tapajós, e detalhou o fluxo de atendimento e encaminhamento de denúncias.

Na quarta-feira (10), o treinamento seguiu no auditório do MDHC, em Brasília, voltado à equipe da ONDH. A programação incluiu análises sobre os setores com maior incidência de casos e metodologias participativas para aprimorar a identificação de riscos.

O ciclo se encerra nesta quinta-feira (11), na Central do Ligue 180, com foco específico em casos de tráfico de mulheres, exploração de meninas e adolescentes e situações de trabalho escravo. Também serão apresentados a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, coordenada pelo MJSP, e os Espaços da Mulher Brasileira no Exterior (EMuB), do Ministério das Relações Exteriores.