Brasil

Atendentes do Disque 100 e Ligue 180 recebem capacitação contra tráfico de pessoas e trabalho escravo

Participantes discutem exploração sexual, trabalho escravo e vulnerabilidades regionais.

Por Fernanda Pereira

11/09/2025 às 09:57

Atendentes do Disque 100 e Ligue 180 recebem capacitação contra tráfico de pessoas e trabalho escravo

Foto: Divulgação

Notícias do Brasil – Profissionais que atuam nos canais Disque 100, da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH), e Ligue 180 estão recebendo treinamento voltado ao acolhimento e encaminhamento de denúncias de tráfico de pessoas e trabalho em condições análogas à escravidão. A capacitação teve início na última terça-feira (9) e segue até quinta-feira (11), com apoio da Secretaria Nacional de Justiça (Senajus), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

A iniciativa faz parte do 4º Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que tem entre seus objetivos a qualificação dos canais de denúncia e a ampliação da proteção e assistência às vítimas.

Segundo Marina Bernardes, coordenadora-geral de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do MJSP, a ação tem impacto direto na resposta oferecida a quem procura os canais de atendimento. “Capacitar os atendentes e os servidores que atuam nos canais de denúncia é uma forma de garantir respostas mais rápidas e humanizadas às vítimas de tráfico de pessoas. A formação contínua amplia a efetividade das políticas públicas e fortalece a rede de proteção”, afirmou.

A programação é promovida pelos Ministérios dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) e das Mulheres, com o apoio do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC). Além da Senajus, o Ministério das Relações Exteriores também participa como parceiro.

Leia mais em: STF decide nesta quinta se condena ou absolve Bolsonaro em caso de tentativa de golpe

Durante os encontros, os participantes discutem temas como exploração sexual, trabalho escravo, setores econômicos mais vulneráveis e os perfis regionais das vítimas. A formação também reforça o papel do Disque 100 e do Ligue 180 como canais essenciais de proteção dos direitos humanos, com funcionamento 24 horas por dia, de forma gratuita.

Na terça-feira (9), cerca de 40 atendentes da Central do Disque 100 participaram da primeira atividade, que abordou dados sobre vulnerabilidades regionais, como na bacia do Tapajós, e detalhou o fluxo de atendimento e encaminhamento de denúncias.

Na quarta-feira (10), o treinamento seguiu no auditório do MDHC, em Brasília, voltado à equipe da ONDH. A programação incluiu análises sobre os setores com maior incidência de casos e metodologias participativas para aprimorar a identificação de riscos.

O ciclo se encerra nesta quinta-feira (11), na Central do Ligue 180, com foco específico em casos de tráfico de mulheres, exploração de meninas e adolescentes e situações de trabalho escravo. Também serão apresentados a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, coordenada pelo MJSP, e os Espaços da Mulher Brasileira no Exterior (EMuB), do Ministério das Relações Exteriores.

