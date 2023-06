Ativistas realizam Marcha da Maconha e defendem não proibição às drogas

“Antiproibicionismo por uma questão de classe – Reparação por necessidade” é o tema, este ano, da 15ª Marcha da Maconha, realizada neste sábado (17) em São Paulo. O objetivo dos manifestantes é reafirmar o posicionamento pelo fim da guerra às drogas e seu compromisso com os direitos humanos de todas as pessoas.

A marcha prevê os já tradicionais bandeirão e “maconhaço”, uma ação visual de impacto na saída do ato e intervenções ativistas na concentração. Também participam movimentos sociais parceiros, como os Guarani Mbya, da Terra Indígena Jaraguá; residentes, ativistas e trabalhadores da redução de danos que atuam na Cracolândia, no centro de São Paulo; um grupo da Marcha das Favelas, do Rio de Janeiro; o bloco LGBTQIA+ e o bloco Feminista; e o bloco terapêutico, formado por pacientes e familiares que fazem uso medicinal da cannabis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo um dos integrantes da Marcha da Maconha, Luiz Fernando Petty, o tema pretende trazer o conceito do fim da proibição das drogas e de todas as decorrências disso, o fim da guerra às drogas, o direito ao próprio corpo e o fim das prisões pelo tráfico dessas substâncias.

“E é pela reparação em um conceito antirracista, pensando nas pessoas que sofreram no meio dessa guerra e em como corrigir isso, nem que seja incluindo-os em um futuro mercado de legalização das drogas no Brasil. A partir do momento em que se legaliza as drogas, a gente vai ter todo um processo de anistia para quem foi preso vendendo. E essas pessoas vão sair da prisão e têm que ser levadas em consideração em um projeto de sociedade que as inclua”, afirmou Petty.

Contraponto

De acordo com a cartilha de argumentos contra a legalização da maconha, disponibilizada no site do Governo Federal, o consumo de qualquer droga que tem o potencial de criar dependência reforça a chance de que ela venha a ser usada novamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Substâncias que produzem dependência química ativam os mesmos circuitos cerebrais que são normalmente ativados por reforçadores naturais, como fome e sexo. A dependência, por sua vez, pode ser caracterizada, entre outros sintomas, pela compulsão e perda do controle sobre o consumo.

O texto também destaca que mesmo em situações em que a dependência não venha a ocorrer, o uso abusivo e regular das várias drogas, num ambiente com elevada oferta, pode levar a um aumento do número de problemas em uma comunidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outro aspecto a ser levado em consideração são os adolescentes. Teoricamente, eles estão protegidos legalmente da venda de cigarros e álcool, uma vez que a venda dessas substâncias a menores de idade é proibida. Contudo, na prática, é possível observar que essa proibição não acontece de forma satisfatória, devido à falta de pressão social e de fiscalização das leis já existentes, haja vista a facilidade que menores de idade têm em comprar cigarros e bebidas alcoólicas em vários tipos de estabelecimentos comerciais.

Desse modo, é possível supor que, caso ocorresse a legalização da maconha ou de outras drogas, também haveria leis a fim de proteger os adolescentes, e provavelmente elas apresentariam falhas quanto ao seu funcionamento e à sua fiscalização.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia texto na íntegra:cartilha3-argumentos-contra-a-legalizacao-da-maconha-1

*Com informações da Agencia Brasil