Atleta indígena sobe ao pódio de campeonato mundial de wakeboard

Nesta terça-feira, 09, Jair Paulino de Souza, sensação no wakeboard amazonense, conhecido como “Jajá do Wake”, conquistou o 3° lugar na disputa do Brasil Wake Open 2023, em Nova Olinda, no estado de Minas Gerais.

O Governo do Amazonas apoiou o indígena da etnia Karapãna com passagens aéreas para disputar a competição nacional. Entre os cinco melhores do mundo na categoria profissional, o amazonense destaca a importância do apoio recebido.

“Sou muito grato ao governador Wilson Lima por nos apoiar com as passagens aéreas, por meio do projeto Voo Campeão. Isso faz total diferença para que a gente siga conquistando mais títulos para o Amazonas”, ressaltou Jair Paulino.

“O Jajá é um atleta promissor, desde o início da sua carreira sabíamos o quanto ele iria levar o nome do Amazonas em grandes competições. Por isso, o Governo do Amazonas tem dado suporte necessário para que eleve a bandeira do nosso estado nos maiores eventos de wakeboard”, disse Jorge Oliveira, secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).

Com apenas 17 anos, o atleta indígena coleciona mais de 30 títulos, entre eles nacionais e internacionais. Jair Paulino iniciou sua trajetória no wakeboard às margens do Rio Tarumã Açú.