Ato do 1º de Maio vira piada: Erika Hilton culpa show de Lady Gaga por novo fracasso de público em evento da esquerda

Notícias do Brasil – A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) afirmou que o show da cantora Lady Gaga, marcado para o próximo sábado (3) na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, foi responsável pelo fracasso de público na mobilização para o ato do Dia do Trabalhador realizado nesta quarta-feira (1º), na zona norte de São Paulo.

“Infelizmente, a cidade de São Paulo está um pouco desfalcada por conta do show da Lady Gaga. Mas, mesmo assim, o povo veio às ruas e nós seguiremos nos manifestando até que essa proposta seja aprovada na Câmara”, declarou a parlamentar em entrevista à CNN Brasil.

LADY GAGA SABOTA 1° DE MAIO DA ESQUERDA O evento de Primeiro de Maio promovido pela esquerda ia parar o Brasil, mas por causa da Lady Gaga ficou esvaziado. Sim, essa foi a desculpinha dada pela Menine. PUBLICIDADE A esquerda não lota mais nem uma Kombi. FLOPOU ESQUERDALHA.#flopou pic.twitter.com/7FaSfjjwvf PUBLICIDADE — Brasil Direita (@BrasilDireita22) May 1, 2025

Hilton se referia à PEC 8/25, que propõe a jornada de trabalho 6×1, com redução para 36 horas semanais. Segundo ela, a proposta pode ser flexibilizada durante as negociações. “Se conseguirmos aprovar 5×2, já é um grande avanço”, completou.

O evento, realizado no Campo de Bagatelle, registrou público abaixo do esperado, mesmo com sorteio de dez carros. Apesar da presença de lideranças sindicais e parlamentares, o gramado do local apresentava espaços vazios.

MIGAAAAA QUE FRACASSO…. Esqueceram de te falar que hj era dia 1 de Maio, dia do Trabalho e não uma PARADA GAY…… Que Vergonha MIGAAAAA…. pic.twitter.com/Md8gp5bkD0 — Daniel BigHouse Influencer nas Mídias Sociais (@DanjelBigHouse) May 1, 2025

O presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT), Ricardo Patah, reconheceu que o número de participantes foi menor do que nos anos anteriores à pandemia, mas superior ao registrado em 2023. No ano passado, o ato realizado em Itaquera, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), atraiu cerca de 2 mil pessoas e foi considerado um fracasso.

Nesta ano o petista não compareceu temendo o vexame.

A deputada Erika Hilton afirmou que hoje, 1 de maio, a canhota iria "tomar as ruas"… SÓ QUE NÃO E como boa esquerdista botou a culpa em outra pessoa… Na Lady Gaga Estes canhoteiros se superam a cada flopada pic.twitter.com/04Dbffpnu7 — Gustavo Segré (@segregustavo) May 1, 2025

Neste ano, Lula optou por não participar diretamente das manifestações e enviou ministros para representá-lo: Cida Gonçalves (Mulheres), Luiz Marinho (Trabalho) e Márcio Macedo (Secretaria-Geral da Presidência).