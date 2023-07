Atriz da Globo sofre grave acidente de carro

A atriz e cantora Ludmillah Anjos, intérprete de Crystal na série do Globoplay “Encantado’s”, está internada após sofrer um acidente de carro em Brasília. A informação foi confirmada pela equipe da cantora nesta segunda-feira, 17. “A Ludmillah estava gravando um filme em Brasília e de fato sofreu um acidente. Graças a Deus, aparentemente, não passou de um grande susto. Ela está em Brasília ainda em observação e se recuperando com acompanhamento médico, e nós esperamos que logo, logo ela esteja de volta fazendo o que mais ama e sendo feliz junto de todos nós! Agradecemos por todo carinho e pedimos para que continuem orando pela rápida recuperação da nossa mainha”, diz o comunicado divulgado nas redes sociais da artista, que ficou conhecida após ser finalista do “The Voice Brasil” em 2013.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o acidente aconteceu na noite do último domingo, 16. O carro em que a atriz estava colidiu lateralmente contra um poste de iluminação pública e as cinco pessoas que estavam dentro do veículo ficaram presas às ferragens. “As equipes de socorro imediatamente deram início aos protocolos de desencarceramento às vítimas”, informou a CBMDF em nota enviada à Jovem Pan. Para atender a ocorrência, foram necessários seis viaturas e 25 Bombeiros Militares. As pessoas que estavam no carro possuem de 25 a 39 anos e todos foram levados conscientes ao hospital. A família de Ludmilla disse ao G1 que a cantora teve as costelas fraturadas e sangramento interno na cabeça e no fígado. O quadro dela, no entanto, é considerado estável.

