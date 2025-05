Atriz mirim Millena Brandão morre aos 11 anos em São Paulo após diagnóstico de tumor cerebral

A atriz mirim Millena Brandão, de apenas 11 anos, faleceu nesta sexta-feira (2) em São Paulo. Conhecida por sua atuação na novela A Infância de Romeu e Julieta, do SBT, e na série Sintonia, da Netflix, a jovem artista teve a morte confirmada pela família nas redes sociais, gerando grande comoção entre fãs, colegas e o público em geral.

Millena estava internada no Hospital Geral de Grajaú desde o dia 23 de abril, inicialmente por apresentar dores de cabeça e no corpo. Na ocasião, foi diagnosticada com dengue. Contudo, com a piora repentina de seu estado de saúde, novos exames foram realizados, revelando um tumor cerebral de cinco centímetros.

Segundo informações divulgadas pelo SBT, a condição da atriz se agravou rapidamente nos últimos dias. Ela sofreu diversas paradas cardiorrespiratórias e teve morte encefálica confirmada nesta sexta. Uma tentativa de transferência para o Hospital das Clínicas chegou a ser feita na quarta-feira (30), mas foi interrompida após a atriz sofrer paradas cardíacas durante o processo.

Diante da gravidade do quadro, a família chegou a organizar uma campanha de arrecadação online para ajudar no tratamento de Millena. A mobilização gerou repercussão nas redes sociais, com centenas de mensagens de apoio e solidariedade.

A confirmação da morte foi feita por meio de uma publicação nos stories do perfil oficial de Millena no Instagram, com a frase: “nossa menina se foi”. Rapidamente, milhares de mensagens de luto e homenagens foram publicadas por internautas comovidos com a perda precoce da jovem.

A família ainda não divulgou informações sobre o velório e sepultamento da atriz.