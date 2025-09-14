A notícia que atravessa o Brasil!

Atriz pornô Andressa Urach lança funk ‘proibidão’ e desafia fãs

Andressa Urach apresenta “Passo a Língua” em seu EP de estreia.

Por Marcia Jornalist

14/09/2025 às 21:39

Notícias do Brasil – Na última sexta-feira (12), a influenciadora e atriz pornô Andressa Urach, agora conhecida como MC Ímola, lançou sua primeira música, “Passo a Língua”, como parte de seu EP de estreia.

O nome artístico faz referência ao pseudônimo que usava anteriormente. A funkeira não apenas apresentou seu single, mas também lançou um desafio emocionante para seus fãs: criar a coreografia oficial da música.

Em um vídeo compartilhado no Instagram, MC Ímola dublou sua nova canção, animando seus seguidores. Na legenda, ela revelou que toda semana haverá um novo lançamento: “Saiu minha música: Passo a Língua, primeira do meu EP, em todas as plataformas!!! Toda sexta-feira tem música nova!”.

Logo após, a artista incentivou seus fãs a participarem do desafio de coreografia: “Vou escolher a melhor coreografia pra ser oficial da música, faz o vídeo e me marca nos stories. Já disponível aqui no Instagram pra você compartilhar e fazer teus vídeos!!! Tô muito feliz!!!”

LEIA MAIS: Confira localização das Unidades Móveis de Saúde da Mulher nesta segunda (14) em Manaus

Com essa iniciativa, MC Ímola busca engajar seu público de maneira criativa e divertida, enquanto se estabelece no cenário musical. Os fãs agora têm a oportunidade de mostrar seu talento e se tornar parte da trajetória da artista.

