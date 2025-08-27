Atriz pornô Elisa Sanches será destaque no Carnaval: ‘Prostitutas são mulheres de garra’

Notícias do Brasil – A influenciadora e atriz pornô Elisa Sanches, de 44 anos, será uma das participantes do desfile da Unidos do Porto da Pedra durante o Carnaval de 2026.

A escola de samba, localizada em São Gonçalo, preparou um enredo especial intitulado “Das Mais Antigas da Vida, o Doce e Amargo Beijo da Noite”, que homenageia as profissionais do sexo. O projeto é uma colaboração do carnavalesco Mauro Quintaes com o enredista Diego Araujo.

Elisa expressou seu entusiasmo ao desfilar em um carro alegórico, destacando a importância do tema abordado. “É uma honra desfilar numa escola que abraça um tema de tanta força. Meretrizes são mulheres de garra, luta e independência, muitas vezes mães.

São histórias reais que mostram que, por trás de qualquer personagem, existe uma mulher comum, dona de casa e trabalhadora, com sonhos e fragilidades”, afirmou.

A participação de Elisa no evento é vista como um passo importante para a valorização das histórias das profissionais do sexo, que frequentemente enfrentam estigmas e preconceitos. “O desfile é uma oportunidade de mostrar essa verdade e levar dignidade a muitas histórias. Para mim, é uma conquista fazer parte desse momento e agradeço à escola por me dar essa chance tão especial”, completou a atriz de filmes adultos.