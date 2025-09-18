Audiência de Jojo Todynho e PT termina sem conciliação e processo segue na justiça

Notícias do Brasil – A cantora Jojo Todynho participou nesta quinta-feira (18/9) da primeira audiência do processo movido contra ela pelo PT. Realizada às 16h20, por videoconferência, a sessão terminou sem acordo.

Conforme publicou o Portal Metrópoles, Jojo rejeitou a proposta inicial do partido, que previa retratação. Em resposta, a artista sugeriu que o PT desistisse da ação, oferta não aceita. Diante do impasse, o caso seguirá para as próximas fases na Justiça.

Durante a audiência, o Ministério Público pediu a abertura de prazo para se manifestar sobre a queixa-crime apresentada pela legenda. Agora, Jojo deverá apresentar sua defesa formal.

A ação tem origem em declarações dadas no podcast Conversa Paralela, do grupo Brasil Paralelo. Na entrevista, Jojo afirmou ter recebido uma oferta de R$ 1,5 milhão para apoiar a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2022. Segundo ela, a proposta teria sido feita por telefone e reforçada em um almoço: “Me ofereceram R$ 1,5 milhão para fazer campanha (…)”.

As falas ganharam ampla repercussão nas redes e ultrapassaram 3 milhões de visualizações apenas no Instagram do podcast. Após a audiência, questionada sobre provas ainda não apresentadas, Jojo respondeu: “Eu não tenho que provar nada para vocês (…) aguardem. Só não enche o saco”.

Na queixa-crime, o PT sustenta que as declarações são difamatórias, pois a cantora não apresentou comprovação, e afirma ter sido alvo de “ataque infundado” que associa a sigla a práticas ilícitas. Os advogados destacam que as contas da campanha presidencial de 2022 foram aprovadas pelo TSE, sem registro de irregularidades. O partido pede a condenação da influenciadora nas penas máximas previstas, ressaltando que, mesmo pessoa jurídica, possui “honra objetiva” a zelar.