Auxílio Emergencial acaba este mês e não será prorrogado, diz ministro

Redação AM POST*

O Ministro da Cidadania, João Roma, confirmou nesta quarta-feira (20) o fim do auxílio emergencial em outubro. Com o anúncio do novo programa Auxílio Brasil, os novos benefícios começam a ser pagos em novembro, mesmo sem o governo definir a origem da verba.

“O auxílio emergencial será finalizado em outubro, este mês será o pagamento da última parcela do auxílio”, afirmou.

O programa foi criado em 2020 para garantir uma renda mínima aos cidadãos em situação vulnerável durante a pandemia da Covid-19, pois muitas atividades econômicas foram afetadas pela crise. Neste ano, 39 milhões de pessoas foram beneficiadas pelo Auxílio Emergencial, investimento de R$ 35 milhões.

Os depósitos da 7ª parcela do Auxílio Emergencial, última prevista pelo governo federal, vão até 31 de outubro. Nesta quinta-feira (21), recebem o benefício os nascidos em fevereiro. Na sexta-feira (22) recebem os beneficiários aniversariantes de março.

O valor do benefício foi definido de acordo com a composição da família e varia entre R$ 150 e R$ 375. Famílias com um membro recebem RS$ 150 por mês; com mais de uma pessoa, RS$ 250 e no caso de uma família chefiada por mulher sem cônjuge ou companheiro, com pelo menos mais uma pessoa, o valor é de RS$ 375.

*Com informações da Isto É