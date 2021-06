Auxílio emergencial será prorrogado por mais três meses, diz Paulo Guedes

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo federal deve prorrogar o pagamento do auxílio emergencial por mais três meses. As informações são do Uol.

Continua depois da Publicidade

Segundo Guedes, a decisão final sobre a quantidade de parcelas será tomada pelo presidente Bolsonaro (sem partido) junto com o ministro da cidadania, João Roma, se baseando em dados do Ministério da Saúde sobre a vacinação.

Se toda a população adulta for vacinada até o fim de setembro, o auxílio teria mais duas parcelas. Se a vacinação para pessoas com 18 anos ou mais se estender até o fim de outubro, o benefício teria mais três parcelas. Na última semana, Guedes já havia sinalizado com a possibilidade de estender o benefício até outubro.

O governo reeditou em abril o pagamento do auxílio emergencial, com o pagamento de quatro parcelas que variam de R$ 150 a R$ 375. O valor do benefício deve permanecer o mesmo com a prorrogação.

Continua depois da Publicidade

Na semana passada, Paulo Guedes afirmou que, ao fim do pagamento das parcelas do auxílio, o governo implementará um novo Bolsa Família, já reformulado.