Avião cai, atinge casas e deixa pai e filha em estado grave

Redação AM POST*

Um avião de pequeno porte caiu sobre duas casas em Belo Horizonte (MG) na tarde deste sábado, 11. Duas pessoas ficaram feridas, o piloto e a passageira. Eles foram socorridos pelo Samu e levados ao hospital João XXIII. O estado de saúde de ambos é considerado grave.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o acidente ocorreu no bairro Jardim Montanhês, próximo ao Aeroporto Carlos Prates, por volta das 14h45, logo após a decolagem. O piloto, de 55 anos, e a passageira, de 35 anos, ficaram inconscientes e presos às ferragens. Eles foram socorridos com politraumatismo. No momento da queda os moradores de ambas as residências não estavam no local. As residências passarão por uma avaliação estrutural da Defesa Civil de Minas Gerais.

Mais cedo, outro avião de pequeno porte precisou fazer um pouso forçado na capital mineira. O caso ocorreu na divisa entre os municípios de Sabará e Caeté por volta das 11h45.