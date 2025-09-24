A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Avião cai e provoca morte de arquiteto chinês e cineasta brasileiro

Queda de aeronave de pequeno porte deixou quatro mortos.

Por Fernanda Pereira

24/09/2025 às 10:28

Avião cai e provoca morte de arquiteto chinês e cineasta brasileiro

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – Um avião de pequeno porte caiu e explodiu na noite de terça-feira (23) na região da Fazenda Barra Mansa, em Aquidauana (MS), provocando a morte de todas as quatro pessoas a bordo. Entre as vítimas estão o arquiteto paisagista chinês Kongjian Yu, referência internacional em urbanismo sustentável, e o cineasta brasileiro Luiz Fernando Ferraz.

As vítimas foram identificadas como:

Marcelo Pereira de Barros, piloto e proprietário da aeronave;

Kongjian Yu, arquiteto conhecido pelo conceito de “cidades-esponja”;

Luiz Fernando Ferraz, cineasta premiado, diretor de filmes como Dossiê Chapecó e Paisagem Concreta;

Rubens Crispim Jr., documentarista paulista com atuação no cinema e audiovisual.

Segundo informações iniciais, o avião — um modelo Cessna — explodiu após a queda, e todos os corpos ficaram carbonizados. Equipes do Corpo de Bombeiros continuam atuando no local, de difícil acesso.

Yu e Ferraz trabalhavam juntos em um documentário que abordava o conceito de cidades-esponja, voltado a soluções urbanas ambientais. O acidente interrompeu abruptamente esse projeto de colaboração internacional.

As causas do acidente ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco).

